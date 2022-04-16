В «Адмирале» заявили, что латвийский тренер Тамбиев готов работать в клубе

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал о переговорах с Ильдаром Мухометовым по поводу его назначения генменеджером клуба, а также сообщил, что главный тренер Леонид Тамбиев продолжит работу с командой.



«Ещё никто контракт с Мухометовым не подписывал, вопрос решается, ещё идёт стадия переговоров. Решает руководство, на следующей неделе должна быть какая-то ясность. По договорённости он работает, помогает клубу в роли генменеджера.



Что касается Тамбиева, то он готов работать», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Напомним, Тамбиев возглавил «Адмирал» осенью 2021 года. Вместе с ним клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев отобраться в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Мухометов ранее работал в качестве генерального менеджера «Адмирала» с начала сезона-2015/2016 до декабря 2017 года.