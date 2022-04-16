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«Было очень весело и трогательно». Прайс — о первом сыгранном матче в сезоне

«Было очень весело и трогательно». Прайс — о первом сыгранном матче в сезоне
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Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который провёл первый матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3), поделился эмоциями от выхода на лёд.

«Выходя на игру, я почувствовал себя готовым и морально, и физически. Приём болельщиков был отличным, они заставили меня почувствовать себя действительно нужным. Это было очень весело, трогательно и эмоционально, но я смог подавить чувства и остаться сосредоточенным, потому что хотел сегодня хорошо сыграть», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Ранее в нынешнем сезоне Прайс не выходил на лёд в рамках НХЛ. Он впервые встал на коньки 15 ноября, завершив курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги. Он обратился в эту программу 7 октября. 9 ноября вратарь встретился с командой и продолжил восстановление после операции на колене.

Напомним, в январе Прайс уже выходил на лёд с командой, однако тогда он провёл часть тренировки. 33-летний канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.

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