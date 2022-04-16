Крикунов: Илья Воробьёв снова доказал тренерский профессионализм и состоятельность

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил игровое состояние финалистов Кубка Гагарина — «Металлурга» и ЦСКА.



«Металлург» и ЦСКА – достойные друг друга команды. Армейцы выиграли все свои серии, магнитогорцы – свои. У ЦСКА серия со СКА получилась потяжелее, «Магнитка» справилась с «Трактором» побыстрее. Серёга Фёдоров – молодец, первый год работает главным тренером и сразу вышел в финал Кубка Гагарина. Илья Воробьёв – опытный специалист, он снова доказал тренерский профессионализм и состоятельность.



После Олимпиады я внимательно следил за ЦСКА и московским «Динамо». Главные тренеры этих команд работали на Играх, почти месяц отсутствовали. Обычно, когда главных тренеров нет, команда работает похуже. Но посмотрите, как ЦСКА пошёл! Значит, помощники сработали здорово. «Металлург» и ЦСКА показывают разный хоккей, тем интереснее будет финальная серия», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.