Крикунов: Илья Воробьёв снова доказал тренерский профессионализм и состоятельность

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил игровое состояние финалистов Кубка Гагарина — «Металлурга» и ЦСКА.
«Металлург» и ЦСКА – достойные друг друга команды. Армейцы выиграли все свои серии, магнитогорцы – свои. У ЦСКА серия со СКА получилась потяжелее, «Магнитка» справилась с «Трактором» побыстрее. Серёга Фёдоров – молодец, первый год работает главным тренером и сразу вышел в финал Кубка Гагарина. Илья Воробьёв – опытный специалист, он снова доказал тренерский профессионализм и состоятельность.
После Олимпиады я внимательно следил за ЦСКА и московским «Динамо». Главные тренеры этих команд работали на Играх, почти месяц отсутствовали. Обычно, когда главных тренеров нет, команда работает похуже. Но посмотрите, как ЦСКА пошёл! Значит, помощники сработали здорово. «Металлург» и ЦСКА показывают разный хоккей, тем интереснее будет финальная серия», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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