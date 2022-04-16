Форвард «Салавата» Амиров посетил домашний стадион клуба и встретился с командой

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров побывал на арене «Салавата Юлаева» и встретился с одноклубниками.



20-летний хоккеист опубликовал видео в своём телеграм-канале, на котором он прибыл в расположение клуба, пообщавшись с игроками, тренерским штабом и персоналом уфимской команды.



«Родная», — подписал опубликованное видео Амиров.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс».



Сезон-2021/2022 Родион начал в составе уфимского клуба в КХЛ, но выбыл из-за травмы. В процессе выздоровления у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев.