Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Амиров посетил домашний стадион клуба и встретился с командой

Форвард «Салавата» Амиров посетил домашний стадион клуба и встретился с командой
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров побывал на арене «Салавата Юлаева» и встретился с одноклубниками.

20-летний хоккеист опубликовал видео в своём телеграм-канале, на котором он прибыл в расположение клуба, пообщавшись с игроками, тренерским штабом и персоналом уфимской команды.

«Родная», — подписал опубликованное видео Амиров.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс».

Сезон-2021/2022 Родион начал в составе уфимского клуба в КХЛ, но выбыл из-за травмы. В процессе выздоровления у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев.

Беда в нашем хоккее. Родион Амиров столкнулся со страшной болезнью Беда в нашем хоккее. Родион Амиров столкнулся со страшной болезнью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022