Крикунов — о Знарке: все условия в «Ак Барсе» есть, останется только работать

Экс-наставник сборной России Владимир Крикунов оценил возможный приход Олега Знарка в казанский «Ак Барс» в качестве главного тренера клуба.



«Олег Знарок в «Ак Барсе»? Все условия там есть, состав соберут сильный, без сомнений. Останется только работать. Хайдарович (Зинэтула Билялетдинов. – Прим. «Чемпионата») не захотел возвращаться к тренерской работе.



У «Ак Барса» хорошая команда. Конечно, в Казань лучше пригласить нашего специалиста, чем североамериканца или европейца. Считаю, что принято правильное решение», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Ранее 59-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД, московском «Динамо» и СКА, выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017).