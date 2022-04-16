Вчера, 15 апреля, стало известно, что российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов может вернуться в Континентальную хоккейную лигу и стать игроком казанского «Ак Барса».



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: стоит ли Александру Радулову возвращаться в КХЛ?

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В текущем сезоне 35-летний Радулов принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «-17».



Ранее форвард выступал в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016). Радулов стал обладателем Кубка Гагарина 2011 года. Всего на его счету 391 матч в КХЛ, в которых он набрал 492 (169+323) очка.