Леннстрём: у меня есть контракт с «Торпедо» на сезон, но я не хочу возвращаться в КХЛ

Экс-защитник нижегородского «Торпедо» Теодор Леннстрём, в феврале подписавший контракт со шведским «Юргорденом», сообщил о нежелании возвращаться в Континентальную хоккейную лигу.



«Да, у меня есть контракт с «Торпедо» на следующий сезон. Они выдвинули требование, когда я уезжал в «Юргорден», чтобы я подписал контракт с клубом на следующий сезон. Ввиду обстоятельств я не хочу возвращаться и играть там. Это всё, что я могу сказать. Не знаю, что необходимо, чтобы разорвать контракт. С этим будет разбираться мой агент. Посмотрим», — приводит слова Леннстрёма Expressen.



27-летний швед в сезоне-2021/2022 провёл 40 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав 27 (9+18) очков при показателе полезности «-8».