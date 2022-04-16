«Любушкин добавил обороне «Торонто» воинственности». The Athletic — о российском защитнике

Авторитетное издание The Athletic прокомментировало выступление российского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Любушкина в текущем сезоне.

«19 февраля, когда генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас договорился с «Аризоной» о трейде, в результате которого состав «Торонто» пополнил Илья Любушкин, российский новичок выглядел для болельщиков загадкой.



С момента перехода в новую команду Любушкин стал её лидером по количеству силовых приёмов. Он добавил обороне «Торонто» воинственности, чего «Лифс» заметно не хватало на протяжении большей части сезона. Силовой «защитник-домосед», известный по прозвищу «Русский медведь», стал одним из любимцев у болельщиков.



Сыграв уже 23 матча, он тем не менее редко давал комментарии СМИ, и для большого числа поклонников «Торонто» характер и личность российского хоккеиста остаются чем-то неизвестным.



Но в свете приближения плей-офф Кубка Стэнли и с учётом стиля игры Любушкина, который, скорее всего, будет оказывать всё большее влияние на командные действия, внимание к россиянину возрастёт. Понимая это, мы подумали, что сейчас самое время узнать чуть больше о парне, которого многие в команде называют просто Буш.



Ещё в день матча с «Баффало Сэйбрз» в соцсетях «Торонто» появился небольшой инсайд о неотъемлемой части жизни Любушкина. «Илья — очень семейный человек, — процитировали клубные ресурсы слова его бывшего партнёра по «Аризоне» Джейсона Демерса. — Всё то время, когда нет матчей и тренировок, он проводит с семьёй».



Первый ребёнок в семье Любушкина родился прямо перед тем, как Илье исполнилось 22 года, тогда он ещё выступал за ярославский «Локомотив». Два года спустя на свет появился его второй сын. В нынешние времена, когда многие профессиональные игроки сконцентрированы исключительно на своей карьере, Любушкин старался увязывать хоккей с семейной жизнью с двумя детьми.



Через несколько месяцев после рождения второго ребёнка российский защитник переехал в Аризону, где вместе с семьёй начал новый этап в своей жизни.



Рик Токкет (бывший главный тренер «Аризоны Койотс». — Прим. «Чемпионата») сразу же заметил, что Любушкин сосредоточен не только на том, чтобы вписаться в НХЛ, но и на семейной жизни, стараясь проводить как можно больше времени со своими родными. Токкет знал, что Любушкин хочет, чтобы его сыновья были рядом с ним как можно чаще, учитывая, насколько далеко от него находились остальные родственники, которые оставались в России. Тренер также ощущал, что Илья, возможно, нервничал по поводу того, не мешают ли его дети остальной команде во время тренировок.



Многие люди, которые высказывались относительно Любушкина, соглашаются в одном: в любой команде он всегда является одним из самых приятных и популярных в коллективе парней», — говорится в сообщении.