«Коллективно все наошибались». Крылов подвёл итоги сезона для «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на ряд вопросов, связанных с командой.
«Выражаю благодарность болельщикам. Они нас так яростно поддерживали все эти четыре года, были с нами и в счастье, и в горе.
Будет ли продолжаться сотрудничество клуба с болельщиками из Балашихи? Хотелось бы ещё раз поблагодарить их за это время, Кубок выиграли вместе. Мы постараемся не потерять эту связь, будем делать множество всяких событий, связанных с их приглашением в Омск. Я обязательно приглашу на открытие арена. Посмотрим, что будет дальше. Всегда будем чувствовать, что оставили здесь частичку «Авангарда» и что нас здесь будут яростно поддерживать, когда команда уедет в Омск.
Решения на совете клуба? Ключевые вопросы — это подведение итогов первой команды. Результат признан неудовлетворительным. Много говорили, почему так произошло. Есть субъективные и объективные факторы. Понятно, что не на все факторы мы могли влиять. Но было признано, что с точки зрения комплектования команды было допущено несколько ошибок. Мы вернули институт селекционного отдела, который у нас был в чемпионский год. Посмотрим, это должно нивелировать все риски при формировании состава.
Будут ли кадровые изменения? У Алексея Волкова действующий контракт, конечно, он продолжит работу. Не он один отвечает за результат. Мы коллективно все наошибались, поэтому все и будем исправлять эту ситуацию уже в Омске», — приводит слова Крылова официальный YouTube-канал «Авангарда».
- 16 апреля 2022
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