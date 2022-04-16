Председатель совета директоров «Авангарда» ответил на вопрос о задачах в следующем сезоне

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на ряд вопросов, связанных с командой.

«Какие задачи будут у «Авангарда» в следующем сезоне? Они будут поставлены на совете директоров в конце лета. Но могу сказать от себя, что, пока я в «Авангарде», у клуба будет единственная цель — выиграть Кубок Гагарина.



Следующий тренер? Мне кажется, сейчас ещё рано говорить об этом. Мы тщательно изучим все варианты, проанализируем будущий состав и примем решение, которое позволит нам бороться за самые высокие места.



Команда ВХЛ? Я не похож на человека, который мечется туда-сюда. Если я в прошлом году настоял на том, чтобы команда появилась, конечно, она продолжит своё существование. Но был допущен ряд ошибок при формировании команды, при постановке целей, поэтому тщательно проанализируем всё это и постараемся в следующем сезоне учесть выводы. Первое, что появится, — это ассистент генерального менеджера, который будет формировать состав, ставить задачи и проверять, как выполняются установки», — приводит слова Крылова официальный YouTube-канал «Авангарда».