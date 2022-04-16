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Сколько матчей понадобится Капризову, чтобы побить рекорд «Миннесоты» по голам?

Сколько матчей понадобится Капризову, чтобы побить рекорд «Миннесоты» по голам?
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Сегодня, 16 апреля, «Миннесота Уайлд» в гостях проведёт встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов может уже в этом матче побить рекорд клуба по количеству голов в сезоне.

Сейчас он делит первое место с Марианом Габориком, забросившим 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. В сезоне-2017/2018 рекорд повторил и Эрик Стаал, однако на это ему потребовалось 82 встречи. Капризов забил 42 гола, проведя 72 матча. Тем не менее в последних двух встречах, с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и с «Даллас Старз» (3:2 ОТ), россиянин не смог поразить ворота соперников.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сколько матчей понадобится Капризову, чтобы побить рекорд «Миннесоты» по голам?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, матч между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» стартует в 22:00 мск. Включая этот выезд, «Уайлд» осталось провести лишь девять встреч в текущем регулярном чемпионате.

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