Post-Bulletin: то, что Капризов выглядел лучше Макдэвида, не ставит их на один уровень

Журналист американского издания Post-Bulletin Дэйн Мизутани поделился мнением об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в текущем сезоне.

«С учётом девяти матчей до конца регулярного чемпионата Капризов, проводящий свой второй сезон в НХЛ, имеет вполне реальный шанс добраться до показателя в 100 набранных очков. Суперзвёздный российский форвард «Уайлд» произвёл фурор в своём дебютном сезоне, и, несмотря на то что заметно повысил планку ожиданий перед стартом новой кампании, он совершенно не сбавляет обороты.



Мало того, что Капризов не так давно побил рекорд клуба по очкам за сезон, установленный Марианом Габориком на отметке в 83 результативных балла ещё в 2008 году, сейчас он уже набрал 91 (42 шайбы и 49 результативных передач) и вполне может рассчитывать на достижение отметки в 100.



Имея в своём распоряжении ещё девять встреч до завершения регулярки, Капризов, по всей вероятности, продолжит переписывать книгу рекордов «Миннесоты» в самое ближайшее время. Кирилл уже повторил лучший показатель по заброшенным шайбам за сезон, сравнявшись с Габориком и Эриком Стаалом, плюс к тому он конкурирует со своим лучшим другом по команде Матсом Цуккарелло, вместе с которым они готовы побить рекорд по результативным ассистам, который пока держит Пьер-Марк Бушар (50).



Да, статистические достижения Капризова производят эффект, но что больше всего впечатляет главного тренера «Уайлд» Дина Эвасона — так это то, как Кирилл всегда прибавляет в самые ответственные моменты матчей. 24-летний россиянин очень редко забивает бессмысленные голы.



В этом сезоне НХЛ можно назвать не так много игроков, которые оказывали бы такое влияние на результаты команды, как это делает Капризов. Возможно, благодаря этому его будут рассматривать в качестве одного из кандидатов на «Харт Трофи», даже при том, что суперзвёздный форвард «Торонто» Остон Мэттьюс далеко ушёл от своих конкурентов в борьбе за эту награду. Однако сам факт того, что фамилия Капризова звучит в обсуждении претендентов на «Харт», красноречиво говорит о том уважении, что он заработал за короткий период времени пребывания в НХЛ. И всё это поднимает вопрос о том, входит ли он в топ-10 хоккеистов уже сейчас. Хотя может показаться чем-то глупым короновать парня на столь раннем этапе заокеанской карьеры, в особенности с учётом множества суперзвёзд, выступающих в лиге, на этот момент Кирилл может претендовать на попадание в это число.



Его успехи не являются продуктом случайности. Он приносит пользу в каждом матче — вне зависимости от того, кто противостоит «Миннесоте». Просто вспомните встречу с «Эдмонтон Ойлерз». В матче, где его команда играла с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем — парой подлинных суперзвёзд, Капризов был, бесспорно, лучше их обоих. В особенности можно выделить эпизод, когда российский нападающий непонятно как выдрал шайбу в борьбе с тремя игроками «Ойлерз» в их зоне, после чего отправил передачу на Райана Хартмана, увенчавшего классные действия Кирилла голом.



То, что Капризов выглядел лучше Макдэвида и Драйзайтля в конкретном матче, не означает, что он является более сильным игроком. Пока он ещё не на их уровне, а также не сильнее уже устоявшихся суперзвёзд вроде Мэттьюса или Натана Маккиннона. Тем не менее есть реальные аргументы, почему Кирилл должен быть в десятке лучших игроков НХЛ, и сейчас самое время обсудить это», — приводит слова Мизутани Post-Bulletin.