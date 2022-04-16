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Сергачёв: Василевский — стильный парень. Но он приезжает рано, некому его фотографировать

Сергачёв: Василевский — стильный парень. Но он приезжает рано, некому его фотографировать
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о своём одноклубнике, голкипере Андрее Василевском.

«Васи — стильный парень. Мы с ним покупаем двубортные костюмы, льняные костюмы и смотрим, кто лучше выглядит. Васи всегда больше жалуется на то, что я попадаю в соцсети «Лайтнинг» чаще, чем он. Он приезжает на тренировки рано. Некому его фотографировать. Это его вина.

В Москве много модных людей. Мода — это большой аспект русской культуры, попытка выразить себя через бренд или одежду. Первые несколько лет в НХЛ я просто пытался найти себя, посмотреть, что я могу носить, а что нет — посмотреть, какие есть стили. Теперь это что-то вроде мешковатых вещей для отдыха. Удобные вещи», — приводит слова Сергачёва The Athletic.

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