Основной вратарь «Питтсбурга», скорее всего, пропустит остаток регулярки из-за травмы

Основной голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ. Скорее всего, он пропустит остаток регулярного чемпионата.
Отмечается, что вратарь не принимал участия в послематчевой тренировке. В ночь с 14 на 15 апреля в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3. Джерри отразил 36 бросков по своим воротам.
В текущем сезоне 26-летний голкипер принял участие в 58 встречах, в которых одержал 34 победы при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,42 (лучшем в карьере).
Гостевой матч с «Бостон Брюинз», начало которого запланировано на 19:30 мск, в воротах «Питтсбурга» начнёт Кейси Десмит.
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