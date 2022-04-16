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«К нам все были доброжелательны». Лямся — об уходе легионеров из «Салавата»

«К нам все были доброжелательны». Лямся — об уходе легионеров из «Салавата»
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Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал об уходе из клуба.

«У «Салавата» было сильное желание продолжить сотрудничество, но, если подумать о том, что происходит сейчас в мире, я нахожу сложным оставаться работать в данной стране. Я принял решение о том, что мне лучше покинуть эту лигу и поискать работу где-то в другом месте.

Зарубежным игрокам «Салавата» тотчас по окончании сезона без проблем было позволено покинуть клуб? Всё прошло хорошо. С самого первого дня по отношению к нам все были крайне доброжелательны и относились ко всему с пониманием. Помощь, которую оказывали там мне и моей семье, была неоценима.

Мы были полностью сконцентрированы на плей-офф. Конечно, в клубе знали, что все мы приехали из разных стран, из разных культур. Возможно, это немного смягчало ситуацию.

Работая помощником главного тренера, я знакомился с русской культурой и учился понимать её. Когда ты трудишься тренером в другой культурной среде — это большой вызов. Да, сейчас кое-как я могу объясняться по-русски», — приводит слова Лямся Iltalehti.

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