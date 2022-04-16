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Панарин вышел на единоличное 15-е место по передачам в истории НХЛ среди россиян

Панарин вышел на единоличное 15-е место по передачам в истории НХЛ среди россиян
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». К концу первого периода хозяева выигрывают — 1:0.

На 14-й минуте «рейнджеры» смогли открыть счёт. Мика Зибанеджад реализовал численное большинство «пять на три». Результативную передачу на шведского нападающего отдал российский форвард Артемий Панарин. Для него этот пас стал 68-м в текущем сезоне и 376-м в карьере в НХЛ. По этому показателю Панарин вышел на единоличное 15-е место в истории НХЛ среди российских игроков, обойдя Алексея Житника (96+375 в 1085 матчах). Выше находится Илья Ковальчук с 433 ассистами.

Лидирует по этому показателю среди россиян нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. На счету 35-летнего форварда 700 результативных передач.

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