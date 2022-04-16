«Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело поражение в первом матче финала ВХЛ с «Рубином»

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился первый матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, в котором местный «Рубин» принимал санкт-петербургское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
На пятой минуте Александр Комаристый вывел динамовцев вперёд. На 26-й минуте Николай Владимиров с передачи Александра Осипова сравнял счёт. На 31-й минуте Никита Мокин вывел тюменскую команду вперёд. На 47-й минуте Михаил Железнов, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота «Динамо». Точку в матче голом в пустые ворота поставил Алексей Митрофанов, забивший с передачи Никиты Рожкова за одну секунду до завершения встречи.
Таким образом, «Рубин» вышел вперёд в серии — 1-0. Следующий матч пройдёт завтра, 17 апреля, в Тюмени.
- 16 апреля 2022
-
21:57
-
21:13
-
20:50
-
20:23
-
20:13
-
20:03
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:23
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
16:57
-
16:25
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:35