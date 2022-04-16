«Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело поражение в первом матче финала ВХЛ с «Рубином»

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился первый матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, в котором местный «Рубин» принимал санкт-петербургское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

На пятой минуте Александр Комаристый вывел динамовцев вперёд. На 26-й минуте Николай Владимиров с передачи Александра Осипова сравнял счёт. На 31-й минуте Никита Мокин вывел тюменскую команду вперёд. На 47-й минуте Михаил Железнов, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота «Динамо». Точку в матче голом в пустые ворота поставил Алексей Митрофанов, забивший с передачи Никиты Рожкова за одну секунду до завершения встречи.

Таким образом, «Рубин» вышел вперёд в серии — 1-0. Следующий матч пройдёт завтра, 17 апреля, в Тюмени.