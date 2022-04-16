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«Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело поражение в первом матче финала ВХЛ с «Рубином»

«Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело поражение в первом матче финала ВХЛ с «Рубином»
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В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился первый матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, в котором местный «Рубин» принимал санкт-петербургское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
16 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
4 : 1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Комаристый (Кучерявенко, Назаревич) – 04:54 (5x4)   1:1 Владимиров (Осипов) – 25:39 (5x5)   2:1 Мокин (Иванов, Хлопотов) – 30:45 (5x5)   3:1 Железнов (Бусаров, Митрофанов) – 46:33 (5x4)   4:1 Митрофанов (Рожков) – 59:59 (en)

На пятой минуте Александр Комаристый вывел динамовцев вперёд. На 26-й минуте Николай Владимиров с передачи Александра Осипова сравнял счёт. На 31-й минуте Никита Мокин вывел тюменскую команду вперёд. На 47-й минуте Михаил Железнов, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота «Динамо». Точку в матче голом в пустые ворота поставил Алексей Митрофанов, забивший с передачи Никиты Рожкова за одну секунду до завершения встречи.

Таким образом, «Рубин» вышел вперёд в серии — 1-0. Следующий матч пройдёт завтра, 17 апреля, в Тюмени.

Календарь плей-офф ВХЛ
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