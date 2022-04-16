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«Сухарь» Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Детройт»

«Сухарь» Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончился победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Зибанеджад (Панарин, Крайдер) – 13:44 (5x3)   2:0 Ватрано (Зибанеджад, Фокс) – 23:46 (5x5)   3:0 Лафренье (Хитил, Гудроу) – 44:37 (5x5)   4:0 Лафренье (Немет, Гудроу) – 54:17 (5x5)

Голы в составе «рейнджеров» забили Мика Зибанеджад, реализовавший большинство «пять на три» на 14-й минуте встречи, Фрэнк Ватрано, отличившийся на 24-й минуте, и Алекси Лафренье, забросивший на 45-й и на 55-й минутах.

Российский нападающий Артемий Панарин отдал результативную передачу, доведя свой результативный счёт до 90 очков в сезоне. Голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив все 20 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют с «Виннипег Джетс» в ночь с 19 на 20 апреля мск, а «Детройт» 17 апреля примет «Флориду Пантерз».

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