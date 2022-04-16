«Сухарь» Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончился победой хозяев со счётом 4:0.
Голы в составе «рейнджеров» забили Мика Зибанеджад, реализовавший большинство «пять на три» на 14-й минуте встречи, Фрэнк Ватрано, отличившийся на 24-й минуте, и Алекси Лафренье, забросивший на 45-й и на 55-й минутах.
Российский нападающий Артемий Панарин отдал результативную передачу, доведя свой результативный счёт до 90 очков в сезоне. Голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив все 20 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют с «Виннипег Джетс» в ночь с 19 на 20 апреля мск, а «Детройт» 17 апреля примет «Флориду Пантерз».
- 16 апреля 2022
-
23:23
-
22:44
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:13
-
20:50
-
20:23
-
20:13
-
20:03
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:23
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
16:57
-
16:25
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:45