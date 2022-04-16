«Сухарь» Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончился победой хозяев со счётом 4:0.

Голы в составе «рейнджеров» забили Мика Зибанеджад, реализовавший большинство «пять на три» на 14-й минуте встречи, Фрэнк Ватрано, отличившийся на 24-й минуте, и Алекси Лафренье, забросивший на 45-й и на 55-й минутах.

Российский нападающий Артемий Панарин отдал результативную передачу, доведя свой результативный счёт до 90 очков в сезоне. Голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив все 20 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют с «Виннипег Джетс» в ночь с 19 на 20 апреля мск, а «Детройт» 17 апреля примет «Флориду Пантерз».