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Игорь Шестёркин побил клубный рекорд легендарного шведского вратаря Хенрика Лундквиста

Игорь Шестёркин побил клубный рекорд легендарного шведского вратаря Хенрика Лундквиста
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче с «Детройт Ред Уингз» превзошёл достижение легендарного шведского вратаря Хенрика Лундквиста.

Шестёркин одержал 35-ю победу в 50 встречах сезона. Он побил рекорд Лундквиста по скорости достижения такого количества побед в истории «Рейнджерс». Шведский голкипер добился этого результата в 54 матчах в сезоне-2011/2012.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив все 20 бросков.

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