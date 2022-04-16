Форвард «Чикаго» Патрик Кейн вышел на шестое место в истории НХЛ по голам для американцев

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На восьмой минуте матча нападающий «чёрных ястребов» Патрик Кейн забросил шайбу. Как отмечает пресс-служба НХЛ, для 33-летнего форварда этот гол стал 429-м в карьере. Кейн вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству шайб для американских игроков, сравнявшись с Биллом Герином. Больше него забросили лишь Пэт Лафонтейн (468), Джо Муллен (502), Джереми Рёник (513), Кит Ткачук (538) и Майк Модано (561).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В текущем сезоне Кейн сыграл 61 встречу регулярного чемпионата НХЛ, в которой набрал 88 (25+63) очков.
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