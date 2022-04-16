Тарасенко обошёл Жамнова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». К середине второго периода хозяева выигрывают — 2:1.

На 24-й минуте матча Владимир Тарасенко вывел «блюзменов» вперёд, забив в четвёртой встрече подряд. Этот гол стал для него 250-м в НХЛ. Таким образом, Тарасенко вышел на единоличное 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, превзойдя достижение Алексея Жамнова (249 голов в 807 встречах).

Выше Тарасенко идёт Павел Дацюк, забросивший 314 шайб в 953 матчах в НХЛ. Лидирует в списке Александр Овечкин, забивший 776 голов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что Тарасенко проводит 599-ю встречу в НХЛ.