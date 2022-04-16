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Капризов повторил второй лучший результат «Миннесоты» по результативным передачам за сезон

Капризов повторил второй лучший результат «Миннесоты» по результативным передачам за сезон
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В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». К концу второго периода хозяева выигрывают — 3:1.

На 22-й минуте Райан Хартман забросил шайбу в ворота Вилле Хуссо. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло. Таким образом, российский нападающий отдал 50-й голевой пас. Цуккарелло записал на свой счёт 51-й пас и обновил рекорд «Уайлд» по передачам в сезоне, который принадлежал форварду Пьеру-Марку Бушару (50 ассистов в 81 матче сезона-2007/08). Капризов, в свою очередь, повторил теперь уже второй лучший результат «Миннесоты» по результативным передачам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что в ходе матча у Цуккарелло убрали ассист, однако форвард поучаствовал во втором голе команды, всё же установив новый рекорд клуба.

Кроме того, Цуккарелло набрал 500-е очко в карьере в НХЛ.

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