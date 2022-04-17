Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис» в матче-триллере

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

На 14-й минуте Иван Барбашёв вывел «блюзменов» вперёд. На 22-й минуте Райан Хартман с передачи Кирилла Капризова сравнял счёт. На 24-й минуте Владимир Тарасенко вновь вывел «Сент-Луис» вперёд, одну из передач отдал Павел Бучневич. На 27-й минуте Дэвид Перрон забил третий гол, а на 34-й минуте Брэндон Саад — четвёртый. На 44-й минуте Райан Хартман оформил дубль, а ещё через полторы минуты Фредерик Годро сократил отставание до минимума. На 50-й минуте Павел Бучневич забил пятый гол в ворота Кэма Тальбо. На 55-й минуте Маркус Фолиньо сократил отставание до минимума. Через 58 секунд Кирилл Капризов сравнял счёт — 5:5. Победный гол в овертайме забил Брэйден Шенн.

В следующем матче «Миннесота» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Обе встречи пройдут в ночь с 17 на 18 апреля мск.