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Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис» в матче-триллере

Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис» в матче-триллере
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Барбашёв (Уокер, Шенн) – 13:03 (5x5)   1:1 Хартман (Капризов) – 21:41 (5x5)   2:1 Тарасенко (Парэйко, Бучневич) – 23:24 (5x5)   3:1 Перрон (Шенн, Крюг) – 26:52 (5x5)   4:1 Саад (О'Райлли, Сканделла) – 33:38 (5x5)   4:2 Хартман (Цуккарелло, Голигоски) – 43:09 (5x5)   4:3 Годро (Фиала, Болди) – 44:41 (5x5)   5:3 Бучневич (Томас, Парэйко) – 49:15 (5x5)   5:4 Фолиньо (Хартман, Бродин) – 54:00 (5x4)   5:5 Капризов (Цуккарелло) – 54:58 (5x5)   6:5 Шенн (Бучневич, Фолк) – 60:56 (3x3)

На 14-й минуте Иван Барбашёв вывел «блюзменов» вперёд. На 22-й минуте Райан Хартман с передачи Кирилла Капризова сравнял счёт. На 24-й минуте Владимир Тарасенко вновь вывел «Сент-Луис» вперёд, одну из передач отдал Павел Бучневич. На 27-й минуте Дэвид Перрон забил третий гол, а на 34-й минуте Брэндон Саад — четвёртый. На 44-й минуте Райан Хартман оформил дубль, а ещё через полторы минуты Фредерик Годро сократил отставание до минимума. На 50-й минуте Павел Бучневич забил пятый гол в ворота Кэма Тальбо. На 55-й минуте Маркус Фолиньо сократил отставание до минимума. Через 58 секунд Кирилл Капризов сравнял счёт — 5:5. Победный гол в овертайме забил Брэйден Шенн.

В следующем матче «Миннесота» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Обе встречи пройдут в ночь с 17 на 18 апреля мск.

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