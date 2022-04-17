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Исторический гол Кирилла Капризова за «Миннесоту». Видео

Исторический гол Кирилла Капризова за «Миннесоту». Видео
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по количеству голов в одном сезоне.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» Капризов забил 43-й гол в нынешнем сезоне. Он превзошёл рекорд Мариана Габорика, забросившего 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008, и Эрика Стаала, забившего столько же за 82 встречи в сезоне-2017/2018.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и сделал 50 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Капризов забил 70 голов и сделал 74 результативные передачи в 128 играх.

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