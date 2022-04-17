Александр Овечкин забил 47-й гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот гол стал 47-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 39 результативных передач в 73 играх.

«Монреаль» находится на последнем месте Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка. Серия поражений команды составляет четыре матча. «Вашингтон», в свою очередь, находится на восьмом месте на Востоке, набрав 92 очка. За последние пять матчей команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.