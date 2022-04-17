Капризов ответил на вопрос, сможет ли он набрать 100 очков за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче с «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ. встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
«Спасибо за поздравления с 43-м голом. Обидно проигрывать такие игры, когда делаешь такой камбэк. Обидно отдавать такие игры. Мы больше начали играть в свою игру, в правильный хоккей и из-за этого начали забивать голы, идти на ворота. Надеюсь, что в плей-офф у нас будет получаться выигрывать такие матчи. Это хороший урок для нас. Наберу ли я 100 очков за сезон? Не знаю. Посмотрим», — сказал Капризов на пресс-конференции.
В этом встрече Капризов забил 43-й гол в сезоне и установил рекорд клуба по количеству голов в одном сезоне НХЛ.
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