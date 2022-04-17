Овечкин покорил результат Бретта Халла по проведённым матчам в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1270-м в НХЛ. Таким образом, россиянин покорил результат Бретта Халла (1269) и сравнялся с Робом Блэйком и Райаном Смитом по этому показателю, которые делят между собой 78-е место.

«Монреаль» находится на последнем месте Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка. Серия поражений команды составляет четыре матча. «Вашингтон», в свою очередь, находится на восьмом месте на Востоке, набрав 92 очка. За последние пять матчей команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.