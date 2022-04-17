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Гол Овечкина и четыре очка Орлова помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Монреаль»

Гол Овечкина и четыре очка Орлова помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:4.

В составе победителей отличились Ник Дауд, Энтони Манта (дважды), Александр Овечкин, Гарнет Хэтэуэй, Дмитрий Орлов и Джастин Шульц и Оши Ти Джей Также в этой встрече Орлов сделал три результативные передачи. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

За «Монреаль» забивали Джейк Эванс, Райан Пилинг (дважды) и Ник Судзуки. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Монреаль» продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Орлов, Манта) – 12:23 (5x5)   1:1 Эванс (Дворак, Савар) – 21:56 (5x5)   1:2 Манта (Орлов, Эллер) – 28:03 (4x4)   1:3 Манта (Эллер) – 28:37 (4x4)   2:3 Пилинг (Питри, Хоффман) – 28:51 (4x4)   2:4 Овечкин (Кузнецов) – 35:36 (5x5)   3:4 Пилинг (Питлик, Романов) – 42:22 (5x5)   3:5 Хэтэуэй (Дауд, Ларссон) – 43:08 (5x5)   3:6 Орлов (Манта, Овечкин) – 44:30 (5x5)   3:7 Шульц (Орлов, Юханссон) – 49:50 (5x4)   4:7 Судзуки (Питри) – 54:53 (5x5)   4:8 Оши (Кузнецов, Карлсон) – 56:35 (5x4)
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