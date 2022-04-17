Гол Овечкина и четыре очка Орлова помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:4.

В составе победителей отличились Ник Дауд, Энтони Манта (дважды), Александр Овечкин, Гарнет Хэтэуэй, Дмитрий Орлов и Джастин Шульц и Оши Ти Джей Также в этой встрече Орлов сделал три результативные передачи. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

За «Монреаль» забивали Джейк Эванс, Райан Пилинг (дважды) и Ник Судзуки. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Монреаль» продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть игр.