Гол Овечкина и четыре очка Орлова помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:4.
В составе победителей отличились Ник Дауд, Энтони Манта (дважды), Александр Овечкин, Гарнет Хэтэуэй, Дмитрий Орлов и Джастин Шульц и Оши Ти Джей Также в этой встрече Орлов сделал три результативные передачи. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.
За «Монреаль» забивали Джейк Эванс, Райан Пилинг (дважды) и Ник Судзуки. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Монреаль» продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть игр.
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