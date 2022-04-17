«Сан-Хосе» потерпел 9-е поражение кряду, уступив на выезде «Далласу»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, таким образом «акулы» продлили свою серию поражений до девяти матчей.
В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин и Михаэль Раффль. Автором единственной заброшенной шайбы у «Шаркс» стал Тимо Майер.
Российские форварды «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду 9 минут 32 секунды и 14 минут 33 секунды соответственно. Оба – не отметились результативными действиями и завершили игру с коэффициентом полезности «0».
Напомним, «Даллас Старз», набрав 91 очко в 75 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (69) – 13-е.
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