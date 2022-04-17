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«Сан-Хосе» потерпел 9-е поражение кряду, уступив на выезде «Далласу»

«Сан-Хосе» потерпел 9-е поражение кряду, уступив на выезде «Далласу»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, таким образом «акулы» продлили свою серию поражений до девяти матчей.

В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин и Михаэль Раффль. Автором единственной заброшенной шайбы у «Шаркс» стал Тимо Майер.

Российские форварды «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду 9 минут 32 секунды и 14 минут 33 секунды соответственно. Оба – не отметились результативными действиями и завершили игру с коэффициентом полезности «0».

Напомним, «Даллас Старз», набрав 91 очко в 75 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (69) – 13-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Сегин (Бенн, Сутер) – 05:55 (5x5)   2:0 Раффль (Гленденинг, Линделль) – 33:31 (4x5)   2:1 Майер (Меркли, Ферраро) – 39:23 (5x5)
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