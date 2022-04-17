Овечкин до 24 голов сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ всех времён
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:5) и продолжает погоню за лидером в списке лучших снайперов в истории турнира.
Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 24 заброшенных шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина 777 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.
В матче с «Монреалем» Овечкин провёл на льду 19 минут 50 секунд и отметился одной заброшенной шайбой, завершив встречу с коэффициентом полезности «0».
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