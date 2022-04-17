Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин до 24 голов сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ всех времён

Овечкин до 24 голов сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ всех времён
Комментарии

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:5) и продолжает погоню за лидером в списке лучших снайперов в истории турнира.

Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 24 заброшенных шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина 777 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

В матче с «Монреалем» Овечкин провёл на льду 19 минут 50 секунд и отметился одной заброшенной шайбой, завершив встречу с коэффициентом полезности «0».

Новость по теме
Овечкин поразил ворота 159-го голкипера в НХЛ. Больше только у Мессье, Марло и Ягра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022