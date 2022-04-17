Дмитрий Орлов, оформивший ассистентский хет-трик, назван второй звездой игры с «Монреалем»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:4.
Лучшим игроком матча признан 27-летний канадский форвард «столичных» Энтони Манта, отметившийся дублем и двумя результативными передачами при коэффициенте полезности «+3». Вторая звезда встречи – российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, оформивший ассистентский хет-трик и забросивший одну шайбу. Замыкает тройку лучших форвард «Монреаля» Райан Пилинг, ставший автором двух голов.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз», набрав 94 очка в 75 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (51) – замыкает её.
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