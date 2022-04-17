«Калгари» дома разгромил «Аризону» со счётом 9:1. У Задорова — ассистентский дубль

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Аризону Койотс». Разгромную победу со счётом 9:1 одержали хозяева.

В составе «Калгари» дублями отметились сразу три человека — Диллон Дюбе, Мэттью Ткачук и Джонни Годро. Ещё по разу отличились Эндрю Манджапане, Блейк Коулман и Элиас Линдхольм. На счету Никиты Задорова две голевые передачи. У гостей единственный гол забил Ник Ритчи.

«Калгари Флэймз» набрал 101 очко и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Аризона Койотс» с 49-ю очками занимает последнее место в таблице.

Следующий матч «Калгари» в гостях сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Аризона» примет «Каролину Харрикейнз».