«Калгари» дома разгромил «Аризону» со счётом 9:1. У Задорова — ассистентский дубль

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Аризону Койотс». Разгромную победу со счётом 9:1 одержали хозяева.
В составе «Калгари» дублями отметились сразу три человека — Диллон Дюбе, Мэттью Ткачук и Джонни Годро. Ещё по разу отличились Эндрю Манджапане, Блейк Коулман и Элиас Линдхольм. На счету Никиты Задорова две голевые передачи. У гостей единственный гол забил Ник Ритчи.
«Калгари Флэймз» набрал 101 очко и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Аризона Койотс» с 49-ю очками занимает последнее место в таблице.
Следующий матч «Калгари» в гостях сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Аризона» примет «Каролину Харрикейнз».
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