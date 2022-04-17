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«Калгари» дома разгромил «Аризону» со счётом 9:1. У Задорова — ассистентский дубль

«Калгари» дома разгромил «Аризону» со счётом 9:1. У Задорова — ассистентский дубль
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Аризону Койотс». Разгромную победу со счётом 9:1 одержали хозяева.

В составе «Калгари» дублями отметились сразу три человека — Диллон Дюбе, Мэттью Ткачук и Джонни Годро. Ещё по разу отличились Эндрю Манджапане, Блейк Коулман и Элиас Линдхольм. На счету Никиты Задорова две голевые передачи. У гостей единственный гол забил Ник Ритчи.

«Калгари Флэймз» набрал 101 очко и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Аризона Койотс» с 49-ю очками занимает последнее место в таблице.

Следующий матч «Калгари» в гостях сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Аризона» примет «Каролину Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
9 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Ритчи (Бигл, Макбэйн) – 00:30 (5x5)   1:1 Дюбе – 20:38 (5x5)   2:1 Манджапане (Задоров) – 21:16 (5x5)   3:1 Ткачук (Годро, Ружичка) – 22:18 (5x5)   4:1 Дюбе – 23:11 (5x5)   5:1 Коулман (Баклунд, Манджапане) – 35:36 (5x5)   6:1 Линдхольм (Задоров, Ткачук) – 38:58 (5x5)   7:1 Годро (Ханифин, Линдхольм) – 42:43 (5x5)   8:1 Ткачук (Линдхольм, Годро) – 45:13 (5x5)   9:1 Годро (Линдхольм, Ткачук) – 48:58 (5x5)
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