Покорение Капризовым исторического рекорда и 777-й гол Овечкина в НХЛ. Главное к утру
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24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов покорил значимый клубный рекорд, Александр Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Монреаль», а турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 51 омрачён скандальным решением судей против российского бойца.
- Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты» по числу голов за сезон.
- Борральо победил россиянина Омаргаджиева техническим решением в соглавном бою UFC Vegas 51.
- Овечкин положил 777-й под злой гул канадских фанатов! И выбрал новую «жертву» из вратарей.
- Криштиану Роналду установил рекорд в АПЛ .
- «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ.
- «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии.
- «Рубин» потроллил Александра Соболева, выложив видео с криками дельфинов.
- Моуринью стал рекордсменом по количеству проведённых европейских полуфиналов.
- Овечкин покорил результат Бретта Халла по проведённым матчам в НХЛ.
- «Филадельфия» обыграла «Торонто» в первом матче плей-офф НБА. «Голден Стэйт» начал с победы серию с «Денвером».
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