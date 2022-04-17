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Покорение Капризовым исторического рекорда и 777-й гол Овечкина в НХЛ. Главное к утру

Покорение Капризовым исторического рекорда и 777-й гол Овечкина в НХЛ. Главное к утру
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24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов покорил значимый клубный рекорд, Александр Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Монреаль», а турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 51 омрачён скандальным решением судей против российского бойца.

  1. Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты» по числу голов за сезон.
  2. Борральо победил россиянина Омаргаджиева техническим решением в соглавном бою UFC Vegas 51.
  3. Овечкин положил 777-й под злой гул канадских фанатов! И выбрал новую «жертву» из вратарей.
  4. Криштиану Роналду установил рекорд в АПЛ .
  5. «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ.
  6. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии.
  7. «Рубин» потроллил Александра Соболева, выложив видео с криками дельфинов.
  8. Моуринью стал рекордсменом по количеству проведённых европейских полуфиналов.
  9. Овечкин покорил результат Бретта Халла по проведённым матчам в НХЛ.
  10. «Филадельфия» обыграла «Торонто» в первом матче плей-офф НБА. «Голден Стэйт» начал с победы серию с «Денвером».
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