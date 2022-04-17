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Сушинский: это не последний рекорд Капризова в НХЛ. Его потенциал безграничен

Сушинский: это не последний рекорд Капризова в НХЛ. Его потенциал безграничен
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Бывший форвард клубов КХЛ и сборной России Максим Сушинский поделился мнением о результативности форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который установил новый рекорд команды по количеству голов за сезон.

«Верил, что Капризов так ворвётся в элиту. Его потенциал безграничен, он работает над собой, большой молодец. Уверен, что это не последний его рекорд в НХЛ. Ещё много побьёт.

В Миннесоте игрока узнают сразу же, как ты туда приехал, а уж Кириллу с его показателями прохода не дают. Его уже можно назвать звездой НХЛ. Но, конечно, важно классно выступить в плей-офф», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне россиянин уже набрал 93 очка.

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