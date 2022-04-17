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Вячеслав Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по голам «Миннесоты» за сезон

Вячеслав Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по голам «Миннесоты» за сезон
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о результативности форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который установил новый рекорд команды по количеству голов за сезон.

«Кирилл молодец, играет хорошо. Старается, бьёт рекорды. Очень здорово. Капризов очень талантливый человек, выиграл Олимпиаду нам, дай бог ему хорошей карьеры. Плей-офф — один из главных показателей в НХЛ. Но стать одним из лучших бомбардиров сезона — это уже звёздный статус в НХЛ», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл уже набрал 93 очка после 73 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 43 гола и 50 результативных передач.

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