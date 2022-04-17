Кожевников: Капризов очень умный парень. В его лице получим настоящую легенду на годы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о результативности форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который установил новый рекорд команды по количеству голов за сезон.



«Кирилл огромный молодец. Очень порядочный и правильный парень. В НХЛ ощущает себя лидером. Он очень умный парень. Капризов играет на уровне звезды НХЛ. Получим в его лице настоящую легенду на долгие годы. Жаль, конечно, что наслаждаются им за океаном, а не тут», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл уже набрал 93 очка после 73 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 43 заброшенных шайбы и 50 результативных передач.