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Кожевников: Капризов очень умный парень. В его лице получим настоящую легенду на годы

Кожевников: Капризов очень умный парень. В его лице получим настоящую легенду на годы
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о результативности форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который установил новый рекорд команды по количеству голов за сезон.

«Кирилл огромный молодец. Очень порядочный и правильный парень. В НХЛ ощущает себя лидером. Он очень умный парень. Капризов играет на уровне звезды НХЛ. Получим в его лице настоящую легенду на долгие годы. Жаль, конечно, что наслаждаются им за океаном, а не тут», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл уже набрал 93 очка после 73 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 43 заброшенных шайбы и 50 результативных передач.

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