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«Спартак» продлил контракт с Дмитрием Злодеевым

«Спартак» продлил контракт с Дмитрием Злодеевым
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Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с игроком рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

20-летний нападающий молодёжной сборной России пополнил систему «Спартака» по ходу нынешнего сезона и дебютировал в КХЛ двумя играми за красно-белых. Большую часть сезона обладатель Кубка Харламова, чемпион МХЛ (2021) и участник молодёжного чемпионата мира (2022) провёл в молодёжной команде «Спартака», набрав 36 очков: на его счету 17 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 21 матче в МХЛ.

Благодаря двустороннему соглашению Злодеев может играть за фарм-клуб красно-белых – воскресенский «Химик» – в Высшей хоккейной лиге.

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