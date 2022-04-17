Лавиолетт: игроки «Вашингтона» счастливы, что у Овечкина такая карьера

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о том, что форвард Александр Овечкин может повторить рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по количеству сезонов с 50+ голами в НХЛ. На данный момент на счету россиянина 47 голов в нынешнем сезоне.

«Мы никогда не говорим о таких вещах, но все точно знают, где на каком месте он находится. Все знают, что он даёт нам каждую ночь в качестве игрока нашей команды, и все рады за него, особенно когда он делает хорошие вещи и обгоняет кого-то или устанавливает какой-то рекорд. Наши ребята искренне счастливы, что у него такая карьера», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

У Гретцки и Босси по девять сезонов с 50+ голами, у Овечкина на один меньше.