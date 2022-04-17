Овечкин поприветствовал Прайса, прошедшего курс по избавлению от наркозависимости. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Монреаль Канадиенс» (8:4) поприветствовал голкипера «Хабс» Кэри Прайса, который проводил лишь вторую встречу в текущем сезоне.
Сидя на бортике скамейки запасных, Овечкин протянул руку Прайсу, который находился на своей скамейке. Хоккеисты поприветствовали друг друга, ударив кулак о кулак.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Напомним, 34-летний Прайс долгое время отсутствовал из-за проблем с коленом и из-за курса по избавлению от наркозависимости. Вратарь впервые встал на коньки 15 ноября 2021 года, завершив курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги. Он обратился в эту программу 7 октября. 9 ноября вратарь встретился с командой и продолжил восстановление после операции на колене.
Канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.
- 17 апреля 2022
-
18:55
-
18:35
-
18:07
-
17:55
-
17:33
-
17:10
-
16:58
-
16:44
-
16:20
-
15:38
-
15:28
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:14
-
11:30
-
11:16
-
11:12
-
10:45
-
10:40
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:12
-
07:52
-
07:30
-
07:01
-
06:12
-
05:55
-
05:42
-
05:35
-
05:23
-
05:02
-
04:49