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Овечкин поприветствовал Прайса, прошедшего курс по избавлению от наркозависимости. Видео

Овечкин поприветствовал Прайса, прошедшего курс по избавлению от наркозависимости. Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Монреаль Канадиенс» (8:4) поприветствовал голкипера «Хабс» Кэри Прайса, который проводил лишь вторую встречу в текущем сезоне.

Сидя на бортике скамейки запасных, Овечкин протянул руку Прайсу, который находился на своей скамейке. Хоккеисты поприветствовали друг друга, ударив кулак о кулак.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, 34-летний Прайс долгое время отсутствовал из-за проблем с коленом и из-за курса по избавлению от наркозависимости. Вратарь впервые встал на коньки 15 ноября 2021 года, завершив курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги. Он обратился в эту программу 7 октября. 9 ноября вратарь встретился с командой и продолжил восстановление после операции на колене.

Канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.

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