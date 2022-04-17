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«Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело второе поражение в финальной серии ВХЛ с «Рубином»

«Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело второе поражение в финальной серии ВХЛ с «Рубином»
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В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился второй матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, в котором местный «Рубин» принимал санкт-петербургское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
17 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Джиошвили – 03:44 (5x5)   1:1 Железнов (Иванов, Сёмин) – 11:01 (5x5)   1:2 Буруянов (Чернов) – 37:27 (5x5)   2:2 Давыдов (Бусаров) – 43:01 (5x4)   3:2 Давыдов – 70:06 (5x5)

На четвёртой минуте Максим Джиошвили вывел динамовцев вперёд. На 12-й минуте Михаил Железнов сравнял счёт. В конце второго периода Никита Буруянов с передачи Артёма Чернова во второй раз в матче вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 44-й минуте Денис Давыдов, реализовав численное большинство с передачи Георгия Бусарова, сравнял счёт. На 11-й минуте овертайма Давыдов принёс «Рубину» вторую победу над «Динамо».

Таким образом, тюменская команда укрепила преимущество в серии — 2-0. Следующий матч пройдёт 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Календарь плей-офф ВХЛ
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