«Динамо» из Санкт-Петербурга потерпело второе поражение в финальной серии ВХЛ с «Рубином»

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился второй матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, в котором местный «Рубин» принимал санкт-петербургское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

На четвёртой минуте Максим Джиошвили вывел динамовцев вперёд. На 12-й минуте Михаил Железнов сравнял счёт. В конце второго периода Никита Буруянов с передачи Артёма Чернова во второй раз в матче вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 44-й минуте Денис Давыдов, реализовав численное большинство с передачи Георгия Бусарова, сравнял счёт. На 11-й минуте овертайма Давыдов принёс «Рубину» вторую победу над «Динамо».

Таким образом, тюменская команда укрепила преимущество в серии — 2-0. Следующий матч пройдёт 20 апреля в Санкт-Петербурге.