Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы», сравнявшись с капитаном клуба Стэмкосом

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» оформил дубль и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре очка.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда «молний» эта встреча стала 17-й в карьере, когда он сумел набрать четыре результативных балла. 28-летний Кучеров повторил рекорд «Тампы» по этому показателю, сравнявшись с 32-летним капитаном «Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом.

Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 7:4.