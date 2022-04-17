Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы» по количеству матчей с 3+ очками

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» оформил дубль и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре очка.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда «молний» эта встреча стала 52-й в карьере, когда он сумел набрать не менее трёх результативных баллов. 28-летний Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по этому показателю. Российский нападающий уступает лишь трём хоккеистам: Венсану Лекавалье (53), Мартену Сан-Луи (73) и Стивену Стэмкосу (85).
Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 7:4.
- 17 апреля 2022
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