Главный тренер «Сент-Луиса»: отдаю должное «Миннесоте», Капризов — опасный игрок

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе подвёл итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:5 ОТ), а также поделился мнением о российском нападающем «дикарей» Кирилле Капризове.

«Вероятно, мы были в очень хорошей ситуации, когда лидировали 4:1 в третьем периоде, но мы просто позволяли им слишком много атаковать, как мне казалось. Думаю, что мы слишком легко и часто проигрывали борьбу на нашей синей линии.

Отдаю им должное, Кирилл Капризов — опасный игрок. Его тяжело удержать», — приводит слова Берюбе The Athletic.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.