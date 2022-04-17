«Каролина» вызвала в состав российского вратаря Кочеткова. Клуб — на 3-м месте на Востоке

Российский голкипер Пётр Кочетков вызван в «Каролину Харрикейнз», сообщает североамериканский журналист Сара Сив на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что «ураганы» ждут результаты МРТ голкипера Фредерика Андерсена.
22-летний Кочетков в текущем сезоне выступает в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Российский голкипер принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 13 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.09. Текущий сезон Кочетков начинал в Континентальной хоккейной лиге в аренде в нижегородском «Торпедо». Вратарь сыграл 23 матча регулярного чемпионата, одержав 10 побед при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.23.
Напомним, «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ и четвёртое — в сводной таблице.
- 17 апреля 2022
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