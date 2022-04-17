Генменеджер «Калгари»: перевернём небо с землёй, чтобы сохранить Годро в клубе

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг эмоционально рассказал о том, что клуб сделает всё, чтобы сохранить нападающего Джонни Годро в своём составе.
«Мы перевернём небо с землёй и сделаем всё возможное, чтобы сохранить Джонни здесь. Вы видели это на протяжении всего сезона. Он лучший игрок — не только в плане того, что он сделал и его результативности с шайбой в этом году, но в плане того, что он делал без шайбы», — приводит слова Треливинга журналист Аарон Вискерс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в конце текущего сезона подходит к концу шестилетний контракт Годро на $ 6,75 млн. По сообщениям Sportsnet, заработная плата хоккеиста по новому соглашению может составить $ 8,5-9 млн в год.
В текущем сезоне 28-летний американец набрал 105 (36+69) очков в 75 матчах.
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