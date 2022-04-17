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«Флорида» разгромила «Детройт» со счётом 6:1, Мамин забил гол

«Флорида» разгромила «Детройт» со счётом 6:1, Мамин забил гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дюклер (Барков, Монтур) – 25:02 (5x5)   0:2 Райнхарт (Марчмент, Линдбом) – 26:32 (5x5)   0:3 Лунделль (Райнхарт) – 34:23 (5x5)   0:4 Мамин (Луостаринен, Хёрнквист) – 34:51 (5x5)   0:5 Лунделль (Барков) – 45:04 (4x5)   1:5 Зутер (Врана, Задина) – 52:04 (5x5)   1:6 Форслинг (Жиру, Монтур) – 53:13 (5x5)

На 26-й минуте Энтони Дюклер вывел «пантер» вперёд. Через полторы минуты Сэм Райнхарт удвоил преимущество гостей. На 35-й минуте Антон Лунделль с передачи Райнхарта в третий раз поразил ворота Алекса Недельковича. Через 28 секунд Максим Мамин довёл счёт до крупного. На 46-й минуте Антон Лунделль оформил дубль, с передачи Александра Баркова забросив в меньшинстве. На 53-й минуте Пиус Зутер забил гол престижа. Затем отличился Густав Форслинг — 6:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче «Флорида» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Детройт» отправится на выезд к «Тампа-Бэй Лайтнинг». Обе встречи пройдут в ночь с 19 на 20 апреля мск.

Турнирная таблица НХЛ
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