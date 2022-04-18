Дмитрий Куликов забросил в матче с «Сан-Хосе» 6-ю шайбу в сезоне

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт второй период, счёт встречи 2:1 в пользу домашней команды.

Первую шайбу в этом матче забросил российский защитник «дикарей» Дмитрий Куликов на седьмой минуте. Ему ассистировали Кевин Фиала и Мэтт Болди.

Для Куликова эта встреча является 73-й в нынешнем сезоне. На его счету 23 (6+17) очка по системе «гол+пас». Всего в НХЛ он проводит 798-й матч, в которых заработал 197 (40+157) очков.

28 июля 2021 года в качестве свободного агента Куликов подписал двухлетнее соглашение на $ 4,5 млн с «Миннесотой Уайлд», которая стала шестой командой для россиянина в НХЛ.