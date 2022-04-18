Владимир Тарасенко обновил личный рекорд по набранным очкам за сезон в НХЛ

30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами во втором периоде игры с «Нэшвилл Предаторз» (8:2 после 2-го периода), благодаря чему обновил личный рекорд по количеству очков за сезон в НХЛ.

Ранее лучшее достижение Тарасенко было 75 (39+36) очков в 82 матчах в сезоне-2016/2017. Сейчас к 69-й игре нынешнего регулярного чемпионата на счету Владимира уже 76 (33+43) результативных действия.

Отметим, что в матче с «Нэшвиллом» Тарасенко продлил голевую серию до пяти игр. В последних шести матчах он набрал 14 (8+6) очков. Его 8-летний контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму в $ 60 млн ($ 7,5 млн за сезон) истекает по завершении сезона-2022/2023.