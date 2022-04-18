«Сент-Луис» забил 7 голов в одном периоде и обновил клубный рекорд

В эти минуты «Нэшвилл Предаторз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле ( США) принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт третий период встречи, гости ведут со счётом 8:2.
Примечательно, что семь из восьми голов «Сент-Луиса» были забиты во втором периоде матча. Таким образом, «Сент-Луис» обновил клубный рекорд по голам в одном периоде встречи. До этого им удавалось забить максимум шесть голов. История клуба насчитывает только три матча, где было забито шесть шайб в одном периоде.
Более того, 30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами во втором периоде игры с «Нэшвилл Предаторз» (8:2 после 2-го периода), благодаря чему обновил личный рекорд по количеству очков(76) за сезон в НХЛ.
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