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«Сент-Луис» разгромил «Нэшвилл». Тарасенко, Барабашёв и Бучневич отметились в матче

«Сент-Луис» разгромил «Нэшвилл». Тарасенко, Барабашёв и Бучневич отметились в матче
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«Нэшвилл Предаторз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле ( США) принимал «Сент-Луис Блюз». Гости одержали разгромную победу со счётом 8:3.

Первую шайбу забросил игрок «Нэшвилла» Ник Казинс на пятой минуте. Далее «Сент-Луис» забросили семь шайб кряду во втором периоде встречи. Голами отличались по очереди: Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Калле Росен (Тарасенко ассист), Джордан Кайру (Павел Бучневич голевая передача), Росен дубль (Тарасенко второй ассист), Натан Уокер и Шенн также забил вторую шайбу (Иван Барабашёв голевая передача). На 39-й минуте хозяевам всё-таки удалось забить, это сделал Люк Канин. Меньше, чем через минуту «Сент-Луис» вновь забросил шайбу, Кайру оформил дубль, ему ассистировал Барабашёв. Окончательный счёт на табло установил игрок «Нэшвилла» Данте Фабро.

Примечательно, что для «Сент-Луиса» эта победа стала девятая кряду, команда занимает второе место в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на седьмой строчке.

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